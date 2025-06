Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen - drei Leichtverletzte

Behringen (Wartburgkeis) (ots)

Gestern Mittag kam es auf der B 84 zwischen Reichenbach und Behringen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18 Jahre alter KIA-Fahrer kam in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahnseite ab und fuhr in den Straßengraben. Das Fahrzeug fuhr frontal gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Feld zu Liegen. Der Fahrer sowie seine zwei Insassen im Alter von 17 und 21 Jahren wurden leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah)

