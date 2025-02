POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am vergangenen Freitag (21.02.2025) beschädigten zwei bislang unbekannte männliche Personen eine Tiefgarage in der Wilhelmine-Reichard-Straße. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr versprühten die Unbekannten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher in der Tiefgarage sowie im Außenbereich. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

