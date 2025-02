Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollen der VPI Donauwörth mit der Polizeistation Wertingen und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Wertingen -- Am Donnerstag (20.02.2025), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeistation Wertingen und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord den Verkehr Am Kaygraben in Wertingen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten u.a. Verstöße gegen die Anschnallpflicht, die Ladungssicherung sowie die Mitführpflicht von Dokumenten fest. Zudem wurden im Bereich Schwerlastverkehr drei Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt, die mit Bußgeldern in einer Höhe von 1.375 Euro geahndet wurden.

Zeitgleich kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2033 Höhe Binswangen. Die Beamten stellten dabei rund 26 Verstöße fest. Den traurigen Höchstwert von 112 km/h, bei erlaubten 70 km/h, stellten die Beamten bei einer Autofahrerin fest. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Verkehrspolizei Donauwörth wird auch weiterhin stationäre wie mobile Kontrollen, die für die Verkehrssicherheit unerlässlich sind, durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell