Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unbekannte Kofferdiebe

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (10. 12.) sind zwischen 19.20 Uhr und 20.50 Uhr bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Haus an der Ahornstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters in das Gebäude. Sie erbeuteten offenbar zwei Koffer der Marke "Rimowa". Mit der Tatbeute flüchteten sie möglicherweise über ein gegenüberliegendes Grundstück in Richtung der Meerbuscher Straße. Dort könnte nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fluchtfahrzeug entweder auf dem Park-and-Ride-Platz Haus Meer oder dem Parkplatz am Waldfriedhof abgestellt gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen, die möglicherweise mit Koffern unterwegs waren, geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell