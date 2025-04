Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gemeinsame Pressemitteilung mit der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main und der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach Diebstahl und Beleidigung - gestohlener Laptop sichergestellt

Am Sonntag, den 20.04.2025, wurde ein 38-Jähriger von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Main) am Bahnhof Stadion nach einer Meldung von Beamten der Bundespolizeiinspektion I und IV Flughafen Frankfurt (Main) festgenommen.

Die in zivil reisenden Polizeibeamten befanden sich mit dem Beschuldigten in einer S-Bahn, die vom Flughafen Regionalbahnhof in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Kurz vor dem Einstieg wurden sie Zeuge einer Beleidigung des beschuldigten Mannes gegen einen 34-Jährigen. Zu der Beleidigung kam es, nachdem dieser den 38-jährigen daraufhin wies, nicht zu nah an der Bahnsteigkante zu stehen. Die zivil reisenden Beamten gaben sich infolgedessen als Polizeibeamte zu erkennen und schritten ein.

Am Bahnhof Stadion wurde der Sachverhalt von Kräften der Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Main) übernommen.

Bei der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass der 38-jährige Beschuldigte einen Laptop mit sich führte, welcher offensichtlich nicht ihm gehörte. Es stellte sich heraus, dass er diesen kurze Zeit vorher im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens, im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion III Flughafen Frankfurt (Main), einer 27-Jährigen entwendet hatte. Sie hatte den Diebstahl bereits bei dem 19. Revier der Landespolizei zur Anzeige gebracht.

Das sichergestellte Stehlgut kann nun, dank erfolgreicher Zusammenarbeit der Polizeikräfte unterschiedlicher Dienststellen, an die Geschädigte ausgehändigt werden. Auf den Beschuldigten wartet eine Anzeige wegen Beleidigung und Diebstahl.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell