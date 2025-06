LPI-GTH: Gartenlaube in Brand geraten

Eisenach (ots) - Ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters geriet am Samstag, kurz vor Mitternacht in der Julius-Lippold-Straße in eine Polizeikontrolle, da sein angebrachtes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (Bezugsnummer 0139534/2025) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

