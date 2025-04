POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht durch Betonmischer

Bingen am Rhein (ots) - Am Montag, dem 14. April 2025, gegen 16:00 Uhr haben zwei Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bingerbrücker Straße in Bingen am Rhein ein Fahrzeug unter Einsatz von Gewalt entwendet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sich auf einem Supermarktparkplatz zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und einem aus dem Fahrzeug ...

mehr