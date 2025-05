POL-PDNR: Kontrollen im Innenstadtbereich Neuwied

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Asbacher Straße in Linz am Rhein zu einem Trickdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte ein bislang unbekannter Täter einen Passanten in ein Gespräch und fragte diesen gezielt nach Kleingeld. Die Unterhaltung dauerte mehrere Minuten. Nachdem der Mann die Örtlichkeit verlassen hatte, ...

