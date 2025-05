Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl nach Ablenkungsgespräch - Polizei bittet um Hinweise

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Asbacher Straße in Linz am Rhein zu einem Trickdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte ein bislang unbekannter Täter einen Passanten in ein Gespräch und fragte diesen gezielt nach Kleingeld. Die Unterhaltung dauerte mehrere Minuten.

Nachdem der Mann die Örtlichkeit verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, stämmige Statur, gut gekleidet, trug eine weiße Kappe.

Die Polizei Linz bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 943-0 zu melden.

