Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung am ehemaligen Stellwerk

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 29.04.2025, bis Dienstag, 06.05.2025, kam es in der Wiedstraße in Altenkirchen zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Fensterscheiben am Gebäude des ehemaligen Stellwerkes ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell