Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrraddiebstahl am Bahnhofsvorplatz - Tatverdächtigen gestellt

Minden (ots)

(DM) Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei - Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin gelang es den Beamten am frühen Montagmorgen einen Mann mit einem gestohlenen Fahrrad dingfest zu machen.

Der 28-Jährige, so die Ermittlungen, hatte gegen 05:15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mit Werkzeug an dem Schloss eines Mountainbikes herumhantiert und sich anschließend mit dem Rad in Richtung Innenstadt entfernt.

Dank der zielführenden Zeugenhinweise konnten Streifenbeamte den Mann kurze Zeit später im Nahbereich antreffen. Das mutmaßlich entwendete Mountainbike wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem mutmaßliche Betäubungsmittel auf und stellten diese sicher.

Den Mindener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell