PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zehn Tonnen Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Rahden (ots)

(DM) Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma befuhr am Sonntagabend mit einem Quad das Gelände eines Solarparks, als er feststellte, dass Kupferkabel entwendet wurden.

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag, 03:00 Uhr und Sonntag, 19:45 Uhr Zutritt zu zwei benachbarten Solarparks an der Borsigstraße verschafft. Von dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen rund zehn Tonnen Kupferkabel im Wert von über 40.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Borsigstraße in Rahden beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:26

    POL-MI: Kollision: Radfahrer schleudert über Gartenzaun hinweg

    Lübbecke (ots) - (SN) Zu einem Alleinunfall eines Radfahrers wurden die Polizei am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr an den Kreuzungsbereich Maschweg / Rahdener Straße / Industriestraße gerufen. Den Erkenntnissen zufolge war kurz zuvor ein 18 Jahre alter Radfahrer auf der Rahdener Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs und überquerte bei Grünlicht auf seinem Gefährt die westlich gelegene Fußgängerampel. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:09

    POL-MI: Mehrere Aufbruchsdelikte an Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

    Minden (ots) - (DM) In der Nacht zu Samstag kam es im Stadtgebiet von Minden zu mehreren Aufbrüchen beziehungsweise Aufbruchsversuchen an geparkten Fahrzeugen. Gegen 1:20 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf das Fahrzeug eines 55-jährigen Mannes aus Bad Harzburg zuzugreifen. Der Geschädigte befand sich zu diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren