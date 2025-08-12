Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zehn Tonnen Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Rahden (ots)

(DM) Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma befuhr am Sonntagabend mit einem Quad das Gelände eines Solarparks, als er feststellte, dass Kupferkabel entwendet wurden.

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag, 03:00 Uhr und Sonntag, 19:45 Uhr Zutritt zu zwei benachbarten Solarparks an der Borsigstraße verschafft. Von dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen rund zehn Tonnen Kupferkabel im Wert von über 40.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Borsigstraße in Rahden beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 88660 entgegen.

