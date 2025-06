POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Oberbauerschaft/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Montag (02.06.25) Geld von einem Senior erbeutet. Gegen 16.30 Uhr verschaffte dieser sich Zutritt, in dem er dem Mann erzählte, dass er Geld aufgrund von Einbrüchen in der Gegend in Verwahrung nehmen müsse. Der Senior übergab dem Betrüger Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - circa 1,70 Meter groß - ...

mehr