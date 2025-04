Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Suhl (ots)

Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Schleusinger Straße in Suhl in Richtung Stadtmitte. Der Vorausfahrende 28-Jährige reduzierte seine Geschwindigkeit, um in der Folge in den Rosenweg abzubiegen. Die dahinterfahrende 49-jährige Fahrzeugführerin bemerkte die Situation und bremste ebenfalls. Der dritte in der Reihe, ein 23-Jähriger, erkannte den Vorgang zu spät und fuhr auf. Er schob die Pkw aufeinander, weshalb an allen drei Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

