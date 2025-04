LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Gülle-Fahrzeug umgekippt"

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an einer Forstmaschine zu schaffen, die an der Landstraße 3247 linksseitig nach dem Kreisverkehr in Richtung Oberhof abgestellt war. Sie beschädigten alle sechs Reifen sowie die Hydraulikleitungen der Arbeitsmaschine, wodurch ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstand. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die ...

