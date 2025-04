Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Forstmaschine beschädigt - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an einer Forstmaschine zu schaffen, die an der Landstraße 3247 linksseitig nach dem Kreisverkehr in Richtung Oberhof abgestellt war. Sie beschädigten alle sechs Reifen sowie die Hydraulikleitungen der Arbeitsmaschine, wodurch ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstand. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung, dem/den Verursachern oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0095332/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

