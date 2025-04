Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Solz (ots)

Zwei Autofahrer fuhren am späten Montagnachmittag hintereinander auf der Dr.-Ernst-Ludwig-Heim-Straße in Solz in Richtung "Kirchberg". Um einem entgegenkommenden Linienbus durchzulassen, setzte der Vorausfahrende zurück und übersah dabei den bereits hinter ihm stehenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß durch den an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

