POL-MI: 10-jähriger Mountainbikefahrer stürzt schwer - Krankenhausaufnahme
Minden (ots)
(DM) An der Alten Aminghauser Straße in Minden ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Fahrradunfall bei dem sich ein 10-jähriger Junge schwer verletzte.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mindener gegen 15:20 Uhr mit seinem Mountainbike einen kurzen, abschüssigen Trampelpfad. Dieser steile und unbefestigte Abhang führt vom Mittellandkanal zum Ende der Alten Aminghauser Straße. Im Verlauf der Fahrt verlor der Junge aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch das Fahrrad des Jungen nahm bei dem Sturz erheblichen Schaden.
