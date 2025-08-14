PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (61) nach Unfall verstorben

Minden (ots)

(SN) Der wie bereits berichtet bei einem Verkehrsunfall am Samstag lebensgefährlich verletzte Autofahrer (61) aus Hille ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der Mann in einem VW von einem Feldweg kommend beabsichtigt, auf den Petershäger Weg einzufahren. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Fahrers (37) aus Minden. Rettungskräfte hatten den 61-Jährigen nach dem schweren Unfall ins Klinikum Minden gebracht, wo er nun am Mittwoch seinen Verletzungen erlag.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

