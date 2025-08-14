Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (61) nach Unfall verstorben

Minden (ots)

(SN) Der wie bereits berichtet bei einem Verkehrsunfall am Samstag lebensgefährlich verletzte Autofahrer (61) aus Hille ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der Mann in einem VW von einem Feldweg kommend beabsichtigt, auf den Petershäger Weg einzufahren. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Fahrers (37) aus Minden. Rettungskräfte hatten den 61-Jährigen nach dem schweren Unfall ins Klinikum Minden gebracht, wo er nun am Mittwoch seinen Verletzungen erlag.

