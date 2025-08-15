Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer überschlägt sich auf Parkplatz

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Werre-Parks hat sich am Donnerstagabend ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Bad Oeynhausener gegen 21.20 Uhr den Parkplatz "A3" befahren und war dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einer Bordsteinbegrenzung kollidiert. Daraufhin hob der Biker mit dem Zweirad leicht ab und überschlug sich. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Mann und brachte ihn mit offenbar schweren Verletzungen ins Klinikum nach Minden.

Mögliche Beobachter des Unfallgeschehens werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zum zuständigen Verkehrskommissariat aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell