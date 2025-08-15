PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Motorradfahrer überschlägt sich auf Parkplatz

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Werre-Parks hat sich am Donnerstagabend ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Bad Oeynhausener gegen 21.20 Uhr den Parkplatz "A3" befahren und war dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einer Bordsteinbegrenzung kollidiert. Daraufhin hob der Biker mit dem Zweirad leicht ab und überschlug sich. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Mann und brachte ihn mit offenbar schweren Verletzungen ins Klinikum nach Minden.

Mögliche Beobachter des Unfallgeschehens werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zum zuständigen Verkehrskommissariat aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

