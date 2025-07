Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher bedroht Zugbegleiter bei Fahrkartenkontrolle

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 17. Juli 2025 wurde die Bundespolizei durch den Zugbegleiter der RB 75 im Hauptbahnhof Mainz zur Hilfe gerufen. Ein 16-jähriger türkischer Jugendlicher stand bei der Fahrscheinkontrolle auf, ging bedrohlich auf den Zugbegleiter zu und drückte seinen Kopf gegen den Kopf des Kontrolleurs und forderte diesen in aggressiver Manier auf "sich zu verpissen". Der 16-Jährige verfügte über einen gültigen Fahrschein, den er den Streifenbeamten bei der Sachverhaltsaufnahme vorlegte. Die Personalien des Jungen wurden festgestellt. Dieser ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der Vater des Jungen wurde über den Sachverhalt informiert und der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Nötigung eingeleitet.

