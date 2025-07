Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unbekannter Täter besprüht Zug am Haltepunkt Berg - Zeugenaufruf

Berg (Pfalz) (ots)

Am 16. Juli 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass es zu einer Sachbeschädigung an einem Zug am Haltepunkt Berg (Pfalz) kam.

Nach bisherigen Ermittlungen sprang um ca. 10:40 Uhr ein bislang unbekannter, vermummter Täter beim Halt des Zuges plötzlich aus den angrenzenden Büschen und begann das Triebfahrzeug mit Farbe zu besprühen. Der Triebfahrzeugführer bemerkte den Vorfall und sprach den Täter an, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Wie sich zudem herausstellte, war derselbe Zug bereits am 7. Juli 2025 besprüht worden. Bei beiden Vorfällen wurden insgesamt rund 15 Quadratmeter Fläche verunreinigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro entstand. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Personen, die am 16. Juli 2025 im Bereich des Haltepunktes Berg (Pfalz) verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Tat und Täter machen können, werden gebeten , sich unter der Telefonnummer 0631 / 34073-0 oder per E-Mail unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

