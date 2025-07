Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann unerlaubt in Deutschland - Haftbefehl vollstreckt

Mainz (ots)

Am Mittag des 16. Juli 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz einen 42-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina. Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Ausweisdokumente mitführte. Beim Abgleich der angegebenen Personalien konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden und es stellte sich heraus, dass er sich seit 2020 unerlaubt in Deutschland aufhält und zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war aufgrund von gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2000EUR verurteilt worden. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Beamten ein Cuttermesser in der vorderen Tasche seines Rucksacks. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

