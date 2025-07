BPOL-KL: Mann beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

Scheibenhardt (ots) - Am Montagnachmittag, den 14. Juli 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 14:30 Uhr einen Reisebus am Grenzübergang B9. Bei der Überprüfung der Fahrgäste wurde eine Frau festgestellt, die lediglich mündliche Angaben zu ihren Personalien machen konnte und über keinerlei Ausweisdokumente verfügte. Sie gab an tschechische Staatsangehörige zu sein. Da Zweifel an der Identität ...

