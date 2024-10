Polizei Warendorf

POL-WAF: Präventionskampagne gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Polizei im Kreis Warendorf veranstaltet Einbruch-Präventionstage.

Warendorf (ots)

Die landesweiten Aktionstage "Riegel vor!" finden in diesem Jahr in dem Zeitraum vom 25. bis 27. Oktober statt.

Deswegen bietet die Kreispolizeibehörde am Samstag, 26.10.2024, in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr, auf dem Gelände des Gartencenters Murrenhoff, in Warendorf-Freckenhorst, Warendorfer Straße 114, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz an.

Die vier Wände bieten Schutz und fühlen sich heimisch an. Doch es ist ein großer Schock, wenn Einbrecher, wenn Sie nicht zuhause waren, alles durchsucht und Wertgegenstände mitgehen lassen haben. Die Verletzung der Privatsphäre und das damit verlorengegangene Sicherheitsgefühl ist für Betroffene oft viel schlimmer als ersetzbarer materieller Wert. Deshalb schauen Sie vorbei und lassen sich beraten, um dem Einbruch vorzubeugen.

Nähere Informationen zum Thema finden Sie hier:

https://warendorf.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

https://warendorf.polizei.nrw/wohnungseinbruch

https://www.k-einbruch.de/

