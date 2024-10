Polizei Warendorf

POL-WAF: Präventionskampagne gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Polizei im Kreis Warendorf veranstaltet Einbruch-Präventionstage.

Warendorf (ots)

Deswegen bietet die Kreispolizeibehörde am Freitag, 25.10.2024, um 19.00 Uhr, einen Vortrag zum Thema "Einbruchschutz" an. Der Vortrag findet im Gebäude der Polizei, Waldenburger Straße 4 in Warendorf statt. Eine vorherige Anmeldung hierzu ist erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Sollte die angemeldete Personenzahl darunter liegen, werden mit diesen Personen individuelle Beratungstermine vereinbart. Die vier Wände bieten Schutz und fühlen sich heimisch an. Doch es ist ein großer Schock, wenn Einbrecher, wenn Sie nicht zuhause waren, alles durchsucht und Wertgegenstände mitgehen lassen haben. Die Verletzung der Privatsphäre und das damit verlorengegangene Sicherheitsgefühl ist für Betroffene oft viel schlimmer als ersetzbarer materieller Wert.

Eine Anmeldung für den Vortrag kann unter der Telefonnummer 02581/600-281 oder per E-Mail an: kpo.warendorf@polizei.nrw.de erfolgen.

