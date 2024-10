POL-WAF: Oelde. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (16.10.2024) kam es in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr in Warendorf, auf dem Parkplatz am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter grüner Fiat 500 wurde an der Front von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

mehr