Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Balve (ots)

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte zwischen 18.30-9.30 Uhr auf einem Flugplatz in Höveringhausen eingebrochen. Sie hebelten zuerst ein Restaurantfenster auf und verschafften sich dann Zugang in andere Räumlichkeiten des Flugplatzes, zudem richteten sie durch das Versprühen mehrerer Feuerlöscher Chaos an. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt, die Polizei ermittelt nun in der Sache und erbittet Hinweise an die Polizeiwache Menden. Gleiches gilt für den Bereich Helle und Altes Feld: hier wurde an einem Baucontainer und einem Lagerraum gehebelt, entwendet wurde nichts. Am Glashüttenweg wurden außerdem in der Nacht Lagercontainer gewaltsam geöffnet, aus ihnen wurden Werkzeuge entwendet. Wer hat etwas mitbekommen? (lubo)

