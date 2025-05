POL-MK: Streit im Verkehr

Werdohl (ots) - Am Samstagabend wurde gegen 19 Uhr ein Haus Am Riesei mit Steinen beworfen. Dachziegel wurden dabei beschädigt, womöglich handelt es sich um Kinder, die mit den Steinen geworfen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

