Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Marktplatz

Menden (ots)

In der Nacht auf Samstag gab es gegen Mitternacht eine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz, bei welcher ein 29 und ein 26 Jahre alter Mendener leicht verletzt wurden. Eine Personengruppe im Alter von 30-40 Jahren habe in der Innenstadt mit einem Fußball gekickt, der Ball rollte auf die Mendener zu und sie benutzten ihn ebenfalls. Das war offenbar nicht erwünscht, die Männergruppe schlug die Mendener mit Fäusten und ein Stuhl wurde geworfen. Danach seien die Männer in verschiedene Richtungen davongegangen, einer trug ein weißes Adidas-Shirt und einer eine auffallend rote Weste. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. (lubo)

