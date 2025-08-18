Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht bei offenem Haftbefehl: Mann geht in Untersuchungshaft

Lübbecke, Hüllhorst (ots)

(SN) Über einen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht an der Rudolfstraße in Lübbecke erhielt die Polizei am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr Kenntnis.

So berichtete man den Beamten, dass ein Autofahrer zuvor vor einem Wohnhaus mit einem Zaun kollidiert sei. Trotz des deutlich sichtbaren Sachschadens entfernte sich der Mercedes-Fahrer anschließend von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Nach Auswertung der Hinweise konnten der beschädigte Mercedes sowie dessen mutmaßlicher Fahrer im Rahmen der Ermittlungen schließlich an einer Wohnanschrift in Hüllhorst angetroffen werden. Da den Beamten bei dem Mann der Eindruck einer Alkoholisierung entstand, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Zudem erhielten die Polizisten während der Sachverhaltsklärung Kenntnis über einen offenen Haftbefehl. Infolgedessen wurde der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm die Blutprobe entnommen wurde. Dort verbrachte er zunächst auch die folgenden Stunden, bevor er am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt wurde. Der ordnete schließlich die sofortige Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt an.

