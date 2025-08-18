Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker machen seltene Beute

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Donnerstag, 17.30 Uhr bis Freitag, 7.20 Uhr beim Aufbruch eines Kleintransporters an der Pionierstraße eine eher ungewöhnliche Beute gemacht.

Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Innenraum des auf einem Parkplatz vor einem Baustoffhandel abgestellten Peugeot Boxer Kleintransporters. Aus dem Innenraum des einer Fachfirma für Glasfaserarbeiten gehörenden Fahrzeugs entwendeten die Unbekannten insgesamt vier sogenannte "Erdraketen". Zusätzlich nahmen die Kriminellen mehrere Schläuche sowie zwei Ölkanister mit sich. Die hatten auf der offenen Ladefläche des weißen Kleintransporters gestanden.

Täterhinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell