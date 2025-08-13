PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Autofahrer und Fahrradfahrer geraten aneinander - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei in Waldkirch ermittelt aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer, die sich am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 19:15 Uhr in der Freiburger Straße in Waldkirch ereignet hat.

Hierbei kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 76-jährigen Radfahrer und dem 53-jährigen Autofahrer, sowie dessen Beifahrerin. Im Weiteren Verlauf kam es offenbar zu wechselseitigen körperlichen Übergriffen. Hierbei weiche die Angaben der Beteiligten sehr stark voneinander ab.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681 4074-0) bittet zur Klärung des Sachverhalts um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung zwischen den Verkehrsteilnehmern beobachten können? Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.

JC / PR WKI

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

