Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zwei dringend Tatverdächtige nach Straßenraub festgenommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 12.08.2025, wurde gegen 3:00 Uhr ein 33 Jahre alter Mann auf der Wiwili-Brücke im Freiburger Stadtteil Stühlinger überfallen und ausgeraubt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Geschädigte auf der Brücke zunächst von einem Unbekannten angesprochen und unter anderem nach Bargeld gefragt worden. Anschließend hätten weitere unbekannte Personen den Geschädigten von hinten angegriffen und festgehalten. Der 33-Jährige sei dabei auch geschlagen und leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten in Richtung des Stühlinger Kirchplatzes, nachdem sie ihrem Opfer die Geldbörse, einen Bluetooth-Lautsprecher sowie ein Mobiltelefon entwendet hatten.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 24 und 34 Jahren in unmittelbarer Nähe zum Stühlinger Kirchplatz vorläufig festgenommen werden. Ein möglicher dritter Täterverdächtiger konnte entkommen.

Die entwendete Geldbörse konnte in einer Seitenstraße aufgefunden und sichergestellt werden. Auch das Mobiltelefon des Geschädigten konnte wenig später in der Nähe des Tatortes durch einen Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs aufgefunden und der Polizei übergeben werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen serbisch-montenegrinischer sowie gambischer Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu dem noch unbekannten dritten Tatverdächtigen dauern an.

ak

