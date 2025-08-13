PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Versuchter Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 09.08.2025, wurde ein 58-jähriger Mann gegen 4:30 Uhr im Bereich der Schnewlinbrücke in Freiburg von einem Unbekannten angegriffen.

Der Geschädigte habe sich laut eigenen Angaben zu Folge auf der linken Seite der Brücke befunden und wurde unvermittelt von einem unbekannten Täter mittels einer Holzkiste angegriffen. Dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

Während des Angriffs forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Als der Geschädigte mit Hilfe einer mitgeführten Taschenlampe in die Richtung des Angreifers leuchtete, ergriff dieser ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - ca. 30 Jahre alt,
   - ca. 166 cm groß,
   - kräftige Statur mit ausgeprägtem Bauch,
   - trug einen Bart,
   - bekleidet mit schwarzer Jacke (mit weißer gebogener Aufschrift) 
     und Kaputze,
   - trug einen Rucksack mit Schlafsack.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Täter geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

