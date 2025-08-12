Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl

Herrischried: Pedelecs aus Garagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.08.2025 im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurden im Herrischrieder Ortsteil Wehrhalden und im Görwihler Ortsteil Strittmatt hochwertige Pedelecs aus offenstehenden Garagen gestohlen. Beide Pedelecs waren mit einem Schloss gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang der beiden Delikte nicht ausgeschlossen. Bei dem einen Pedelec handelt es sich um ein hellgraues MTB Cross der Marke Haibike. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke Bulls. Der Polizeiposten Görwihl sucht Zeugen, die in Wehrhalden bzw. Strittmatt am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Görwihl ist unter 077649329980 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen Hinweise unter 07761 9340 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell