Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Traktor beschädigt Gartenzaun

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr soll es in der Straße Mühleberg in Görwihl zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Traktor mit einem angehängten Arbeitsgerät an einen Maschendrahtzaun, Höhe der Hausnummer 12, hängen geblieben sein. Dabei wurde der Zaun auf einer Länge von ca. 10 m beschädigt. Der Sachschaden dürfte ungefähr 500 Euro betragen. Der Polizeiposten Görwihl (Tel. 07764 9329980) sucht Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Traktor geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 9340 Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

