Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Versuchter Autodiebstahl

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 10:00 Uhr wurde dem Polizeirevier Bad Säckingen ein offenstehender VW auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in Murg gemeldet. Am Auto konnte festgestellt werden, dass die Verkleidung im Bereich des Zündschlosses beschädigt war. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte bislang unbekannte Täterschaft das Auto kurz zu schließen, was allerdings misslang. Das Auto konnte durch die Einsatzkräfte gesichert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen zum versuchten Autodiebstahl aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verdächtiges auf dem Parkplatz beim Möbelhaus in Murg festgestellt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 9340 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

