Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Einbruch in Verkaufsraum

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 09.08.2025, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 11.08.2025, 09.00 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten einer Firma "Am Güterbahnhof" in Erzingen. Die unbekannte Täterschaft konnte einen Tresor gewaltsam öffnen und entwendete einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Der Polizeiposten Wutöschingen (Tel. 07746 92850) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Wochenende im Bereich "Am Güterbahnhof" Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 531 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell