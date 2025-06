POL-MG: Einbruch bei Autohändler | Mercedes GLE gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Zwischen 14 und 23.30 Uhr am Dienstag, 24. Juni, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Geneickener Straße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu mehreren Wohneinheiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus einer der Wohnungen eine VR-Brille sowie eine Smartwatch. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

