POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen einer sexuellen Belästigung an der Karstraße in Waldhausen machen können. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 23. Juni, gegen 16.15 Uhr. Ein Mädchen war zu Fuß auf dem Gehweg der Karstraße in Richtung Aachener Straße unterwegs, als sie zunächst von einem unbekannten Fahrradfahrer verfolgt wurde. Als er dann an ihr ...

mehr