Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 80-Jähriger in eigener Wohnung bestohlen

Mönchengladbach (ots)

An der Dahlener Straße in Rheydt sollen sich am Sonntag, 22. Juni, gegen 21.30 Uhr, drei unbekannte Frauen Zutritt zu einer Wohnung verschafft und mehrere Gegenstände gestohlen haben.

Der 80-jährige Bewohner sei zu dem Tatzeitpunkt zu Hause gewesen. Als er auf dem Balkon stand, sei er von drei Frauen angesprochen und gebeten worden, sein Badezimmer benutzen zu dürfen. Der Mann habe sie daraufhin in die Wohnung gelassen. In einem unbeobachteten Moment sollen die drei Frauen mehrere persönliche Gegenstände entwendet haben und daraufhin zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks geflüchtet sein. Einsatzkräfte vor Ort durchsuchten das Waldstück erfolglos.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die drei Frauen sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Alle trugen nach Beschreibung des Mannes schulterlange Haare, zwei von ihnen waren blond, eine schwarzhaarig.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02161 290 entgegen. (sts)

