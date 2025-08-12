Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des räuberischen Diebstahls und des Raubes vor Einkaufszentrum - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Weitere Zeugen gesucht.

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Am Sonntag, 10.8.2025, gegen 17:04 Uhr wurde im Parkhaus des Rheincenters in Weil am Rhein einem 86-jährigen durch einen zunächst unbekannten Tatverdächtigen eine Umhängetasche von der Schulter entwendet, um diese zu behalten. Der Tatverdächtige konnte durch den 86-Jährigen verfolgt und gestellt werden. Dabei habe der Tatverdächtige den 86- Jährigen in Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt worden sei. Der Tatverdächtige sei weiter geflüchtet und habe erneut durch einen Zeugen gestellt werden können. Der Tatverdächtige habe die Tasche fallen lassen und sei ohne Beute in unbekannte Richtung geflohen.

Gegen 17:34 Uhr wurde in der Hauptstraße in der Nähe eines Bekleidungsgeschäfts ein 63-jähriger Mann angegriffen und seine hochwertige Tasche entwendet. Der 63- Jährige wurde durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Tatverdächtige sei mit der Tasche samt Inhalt in einem dunklen Kleinwagen mit französischer Zulassung geflohen, wobei er durch einen Zeugen beobachtet worden sei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kommt der Tatverdächtige der ersten Tat auch für diese Tat in Betracht.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung konnte das Auto angetroffen werden. Der Fahrer habe eine Kontrollstelle durchbrochen, wodurch die Reifen des Autos beschädigt worden seien. Wenig später habe der Fahrer das Auto auf französischem Staatsgebiet abgestellt und sei zu Fuß geflüchtet, habe jedoch letztlich durch Polizeikräfte festgehalten werden können.

Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Freiburg waren auch Kräfte der Bundespolizei, sowie Polizeikräfte aus Frankreich am Einsatz beteiligt.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (Tel.: 07621 176-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die den Tathergang oder die Flucht des Tatverdächtigen mit einem dunklen Kleinwagen beobachtet haben bzw. sogar durch die Flucht gefährdet worden seien.

Außerhalb der Bürozeiten nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07761 934 500 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell