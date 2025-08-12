Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 131 zwischen Niederweiler und Oberweil

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.08.2025, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Weilertalstraße (L 131) von Niederweiler in Fahrtrichtung Oberweiler.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug komplett zerstört.

Der allein im Pkw befindliche Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L 131 bis etwa 08:20 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Freiburg hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell