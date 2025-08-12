Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Jechtingen a. K.: Koi-Karpfen aus Dorfbrunnen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag, 08.08.2025, 21:30 Uhr, und Samstag, 09.08.2025, 07:00 Uhr, einen Koi-Karpfen aus dem Dorfbrunnen in der Rheinstraße in Sasbach, Ortsteil Jechtingen.

Der auffällige Zierfisch, der eine Länge von etwa 25-30 cm hat, lebte bereits seit über zehn Jahren in dem Brunnen und war ein bekanntes und geschätztes Tier im Ort. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können.

Zeugenhinweise werden auch rund um die Uhr beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641-582-0 entgegengenommen.

