POL-FR: Lörrach-Haagen: Fahrzeugbrand
Freiburg (ots)
Am Freitag, 08.08.2025 gegen 15:45 Uhr kam es im Lörracher Ortsteil Haagen zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Ermittlungen entstand ein Brand im Motorraum des Autos, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Das ausgebrannte Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Fahrzeugbrand niemand.
