Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach Brombach: Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 13:30 Uhr kam es im Alemannenweg in Lörrach-Brombach zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein Kochtopf mit Essen auf dem Herd vergessen. Dadurch entwickelte sich starker Rauch und die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Es entstand lediglich geringer Schaden in der Küche. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

