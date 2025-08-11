Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 12:30 Uhr missachtete ein bislang unbekannter Kleinkraftradfahrer an der Kreuzung Mittlere Straße zur Pfädlistraße die Vorfahrt eines Minivans. Durch das eingeleitete Bremsmanöver des Zweiradfahrers kam dieser zu Fall und das Zweirad kollidierte mit dem Heck des SEATs. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Der Fahrer richtete sein Zweirad wieder auf und flüchtete schiebend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob das Zweirad möglicherweise unberechtigt benutzt wurde. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 97970) Zeugen, die Hinweise zum Kleinkraftradfahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell