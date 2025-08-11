PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 12:30 Uhr missachtete ein bislang unbekannter Kleinkraftradfahrer an der Kreuzung Mittlere Straße zur Pfädlistraße die Vorfahrt eines Minivans. Durch das eingeleitete Bremsmanöver des Zweiradfahrers kam dieser zu Fall und das Zweirad kollidierte mit dem Heck des SEATs. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Der Fahrer richtete sein Zweirad wieder auf und flüchtete schiebend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob das Zweirad möglicherweise unberechtigt benutzt wurde. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 97970) Zeugen, die Hinweise zum Kleinkraftradfahrer geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

