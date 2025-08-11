Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 10.08.2025, gegen 17:45 Uhr flüchtete der Fahrer eines Motorrollers am Stühlinger Kirchplatz in Freiburg, nachdem er von einer Polizei-Streife kontrolliert werden sollte.

Das Zweirad sollte wegen des Verdachts eines Pflichtversicherungsverstoßes einer Kontrolle unterzogen werden. Der zunächst unbekannte Rollerfahrer flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug über die Stadtbahnbrücke in Richtung Konzerthaus.

Die Streifenbesatzung konnte den Fahrer des Rollers kurz darauf zu Fuß in der Sedanstraße antreffen. Der betroffene Motorroller wurde ebenfalls aufgefunden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wirkte der 24-jährige Rollerfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel: 0761 882-4221) hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei der Flucht des Mannes Passanten insbesondere auf der Stadtbahnbrücke gefährdet wurden, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten.

