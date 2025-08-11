PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 10.08.2025, gegen 17:45 Uhr flüchtete der Fahrer eines Motorrollers am Stühlinger Kirchplatz in Freiburg, nachdem er von einer Polizei-Streife kontrolliert werden sollte.

Das Zweirad sollte wegen des Verdachts eines Pflichtversicherungsverstoßes einer Kontrolle unterzogen werden. Der zunächst unbekannte Rollerfahrer flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug über die Stadtbahnbrücke in Richtung Konzerthaus.

Die Streifenbesatzung konnte den Fahrer des Rollers kurz darauf zu Fuß in der Sedanstraße antreffen. Der betroffene Motorroller wurde ebenfalls aufgefunden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wirkte der 24-jährige Rollerfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel: 0761 882-4221) hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei der Flucht des Mannes Passanten insbesondere auf der Stadtbahnbrücke gefährdet wurden, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:28

    POL-FR: Müllheim: Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 08.08.2025, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Werderstraße in Müllheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Motorrollerfahrer, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Autofahrerin aus einer Tiefgarage aus und wollte auf die Werderstraße auffahren. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:19

    POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und 12000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Die B317 in Lörrach-Haagen befuhr am Freitag, 08.08.2025 gegen 18.50 Uhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem Opel von der Kreuzung Hasenloch kommend in Fahrtrichtung Steinen. An der Einmündung zur K6344 bremste eine vor ihr fahrende 80-jährige Suzuki-Fahrerin stark an einer Ampelanlage ab. Dies bemerkte die 30-Jährige zu spät und fuhr auf den Suzuki ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:18

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seinem Fahrrad befuhr am Samstag, 09.08.2025 gegen 13.20 Uhr ein 43 Jahre alter Mann den Radweg von der B3 kommend und beabsichtigte bei der dortigen Verkehrsinsel das Überqueren der L137 in Richtung Efringen-Kirchen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer kommenden Renault-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Auto, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren