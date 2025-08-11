PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.08.2025, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Werderstraße in Müllheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Motorrollerfahrer, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Autofahrerin aus einer Tiefgarage aus und wollte auf die Werderstraße auffahren.

Hierbei übersah sie den von links kommenden 16-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der 16-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

RM / PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119

Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

